Стало известно, «потянет» ли бюджет РФ повышение декретных выплат студенткам

Минтруд разработал законопроект о повышении декретных пособий российским студенткам, обучающимся на очном отделении. В тексте документации к законопроекту четко указана сумма финансирования в первый год реализации проекта — 631,4 млн рублей из федерального бюджета, что подтверждает проработанность финансового вопроса, сообщил РИАМО доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

«Разработка законопроекта Минтрудом, точно указанная сумма финансирования в 631,4 млн рублей на первый год, поручение президента и поддержка со стороны Минобрнауки — все это указывает на серьезное отношение правительства к данному вопросу и высокую вероятность выделения необходимых средств. Кроме того, данная инициатива полностью соответствует демографической политике государства, направленной на повышение уровня рождаемости», — заявил эксперт.

Однако окончательное подтверждение наличия средств в бюджете будет только после утверждения законопроекта и внесения соответствующих изменений в бюджет, отметил Поляков. Необходимо также учитывать, что для устойчивой реализации проекта потребуется долгосрочное бюджетное планирование с учетом возможного увеличения количества получателей пособия, а также внешних экономических и политических факторов, способных повлиять на финансирование инициативы.

На основании текущей информации шансы на финансирование инициативы можно оценить как достаточно высокие, но для полной уверенности нужны дальнейшие уточнения бюджетных параметров и учет возможных внешних факторов, резюмировал Поляков.

Ранее стало известно, что Минтруд предложил повысить декретные пособия российским студенткам, обучающимся на очном отделении в зависимости от региона.