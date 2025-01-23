Российским студенткам повысят декретные в десять раз

Минтруд РФ предложит повысить декретные выплаты студенткам-очницам на 74,9–235,4 тыс. рублей в зависимости от региона, сообщает газета «Известия» .

В ведомстве считают целесообразным изменить подход к расчету размера пособия студенток по беременности и родам, которое сейчас зависит от стипендии.

Инициативу о повышении декретных для студенток будет размещен вынесут на общественное обсуждение.

Ранее РИАМО рассказывало об изменениях в выплатах для пенсионеров в 2025 году.