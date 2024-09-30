Стало известно, на что Россия потратит деньги из бюджета в 2025-2027 годах

В ближайшие три года на ежемесячные пособия по рождению и воспитанию ребенка планируют выделить около четырех трлн рублей. Около 1,7 трлн отправят на маткапитал. Примерно 12 млрд рублей — на субсидии по обеспечению квартирой молодых семей.

Примерно 37,5 млрд рублей хотят потратить на поддержку программ в регионах по увеличению рождаемости. Также выделят деньги на еду для школьников, оснащение школ.

Примерно 130 млрд рублей хотят выделить людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Около 80 млрд рублей направят на развитие системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми.

Также на протяжении трех лет будут реализовываться 19 национальных проектов. На них отправят 18 трлн рублей.

На финансовое обеспечение регионов каждый год будут тратить по 3,3 трлн рублей.

Планируется, что доходы России в 2025 году будут 40,3 трлн, в 2026 году — 41,8 трлн и в 2027 году — 43,3 трлн. При этом расходы в 2025 году составят 41,5 трлн, в 2026 — 44 трлн, в 2027 — 45,9 трлн.

Ранее экономист Евгений Гольдфайн сказал, что для сдерживания роста цен в магазинах важна политика поддержки малого и среднего бизнеса. У таких предпринимателей серьезной проблемой является высокая кредитная нагрузка.