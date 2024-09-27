Экономист: сегодня важна политика поддержки малого бизнеса

Экономист Гольдфайн: инфляция и курс рубля не повлияют на стоимость продуктов

Заслуженный экономист РФ, бизнес-консультант Евгений Гольдфайн изложил свои взгляды на меры борьбы с подорожанием продуктов. Эксперт прокомментировал планы российского правительства по сдерживанию роста цен на яйца и другие продовольственные товары, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам экономиста, особенное значение сегодня имеет государственная поддержка малого и среднего бизнес-сегментов.

«Однозначно, что ни инфляция, ни курс рубля не могут не влиять на цены, в том числе продуктовые. Очень важна, как ни странно, не политика крупных латифундистов, сельхозпроизводителей, приближенных к власти, ретейлеров и так далее, а политика поддержки малого и среднего бизнеса», — сказал Гольдфайн.

Основная статья расхода у таких предпринимателей малого и среднего бизнеса — это кредитная нагрузка, которую они вынуждены выдерживать с учетом инфляции, считает эксперт.

Гольдфайн также выразил уверенность, что уже сейчас в стране продвигается негласная политика по уменьшению дефицита бюджета.