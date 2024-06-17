Стало известно, каким будет курс доллара и евро с 17 по 21 июня

В ближайшие дни на курсы валют, которые устанавливает Банк России, могут повлиять следующие факторы: нефтяные цены, продажи валюты в рамках бюджетного правила, геополитическая обстановка. Курс доллара с 17 по 21 июня составит 88-91 рубль, евро — 95-98 рублей, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

В числе факторов, которые повлияют на курс, традиционный баланс российского импорта и экспорта, где в свете событий прошедшей недели вероятно снижение спроса на валюту на фоне перспектив уменьшения импорта, говорит эксперт.

«Тем временем не на стороне американского доллара — сообщения о росте цен производителей в США в мае меньше, чем прогнозировалось, а также неожиданное увеличение количества еженедельных первичных заявок на пособие по безработице в Америке. При этом поддержать доллар может недавнее решение по сохранению ставки ФРС США на прежнем уровне», — комментирует Тимошенко.

По его словам, курс евро находится под давлением текущих политических новостей из Франции, а также статистики по снижению апрельских показателей промпроизводства в еврозоне.

«Что касается российского рубля, то в ближайшие дни возможна небольшая временная просадка его курса», — считает эксперт.

Слишком ярких колебаний курсов ЦБ по доллару и евро вероятно ожидать не придется, поскольку к подобному санкционному решению по Московской бирже российский регулятор по большому счету был готов, говорит Тимошенко.

Ранее США ввели новые санкции в отношении России. Мосбирже запретили проводить торги в валюте. Банк России начал устанавливать курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом рынке