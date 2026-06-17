Скончался летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев

На 57-м году умер летчик-космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев. Об этом сообщили в правительстве Пензенской области.

Губернатор региона Олег Мельниченко и председатель заксобрания области Вадим Супиков выразили семье космонавта соболезнования.

«Александр Михайлович много сделал для того, чтобы прославить наш пензенский край и сделать лучше жизнь людей в родном регионе», — написано на сайте правительства.

Самокутяев родился 13 марта 1970 в Пензе. Во время учебы занялся парашютным и планерным спортом. После окончания школы поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков и получил специальность «летчик-инженер». Впоследствии он окончил еще несколько вузов.

В 2003 году Александр Михайлович был зачислен в отряд космонавтов. Первый его полет в космос состоялся в 2011 году. В дальнейшем он занялся политической деятельность и стал депутатом Госдумы.

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