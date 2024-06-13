ЦБ озвучил порядок установления официальных курсов доллара и евро с 13 июня

Банк России с четверга начнет устанавливать курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом рынке, сообщает пресс-служба регулятора.

Курсы доллара и евро установят по итогам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

Среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 для доллара США достигло 0,01%. Для евро этот показатель составил 0,03%.

Данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для того, чтобы определить обменный курс данных валютных пар на внутреннем рынке валюты.

Банк России рассчитывает курсы иностранных валют с учетом подходов, которые можно найти в указании. Туда относятся и данные внебиржевой информации по данным отчетности кредитных учреждений.

В четверг торги на Мосбирже стартовали в штатном режиме и в соответствии с регламентом. При этом иностранная валюта на клиентских расчетных кодах затронута не было.