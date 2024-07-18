Стали известны офисные специальности с наибольшими зарплатами в Москве

По итогам I полугодия 2024-го брокеры, middle- и senior-специалисты в IT стали самыми ценными и высокооплачиваемыми офисными работниками в Москве, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

По данным аналитиков, средние предложение по зарплате для брокеров в Московском регионе составили 225 267 рублей в месяц. Это на 22% больше аналогичного показателя прошлого года.

В описаниях вакансий размер зарплаты для соискателей на должность брокера обычно указывается в виде вилки, в которых работодатели учитывают максимальные возможные значения, а фактическая сумма заработка напрямую зависит от процентов со сделок.

Второе место в I полугодии 2024 года в столице заняла профессия аналитика. Работодатели готовы предложить кандидатам в среднем 147 923 рубля в месяц. За год зарплаты специалистов в данной сфере выросли на 23%. Замкнула топ-3 профессия кредитного специалиста. Новым сотрудникам предлагают зарплату в 123 508 рублей в месяц (+27% за год).

На четвертой строчке самых высокооплачиваемых специальностей расположились аудиторы. Работодатели предлагают сотрудникам зарплату в размере 118 714 тыс. рублей. Это на 15% больше, чем в I полугодии 2023 года. Замкнула пятерку лидеров профессия инженера, по которой средняя зарплата специалиста составляет 118 366 тыс. рублей, что на 21% превышает показатель прошлого года.