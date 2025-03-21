США согласились сделать для Венгрии исключение из санкций при оплате газа из РФ
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Соединенные Штаты согласились сделать исключение из своих санкций для Венгрии при расчете за газ из РФ в рамках контрактов с «Газпромом». Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал после встречи в Анкаре с коллегой из Турции Хаканом Фиданом, сообщает ТАСС.
Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты во время президентства Джо Байдена ввели санкции в отношении «Газпрома» и «Газпромбанка». Из-за них государства Центральной Европы оказались в трудной ситуации.
Сийярто отметил, что Венгрия просила у США сделать исключение для государства из таких санкций. В Вашингтоне с просьбой согласились.
Благодаря такому решению администрации президента США Дональда Трампа снабжение Венгрии ресурсами будет продолжаться.
Ранее сообщалось, что госсекретарю США Марко Рубио удалось убедить правительство Венгрии продлить санкции ЕС в отношении России.