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США согласились сделать для Венгрии исключение из санкций при оплате газа из РФ

Соединенные Штаты согласились сделать исключение из своих санкций для Венгрии при расчете за газ из РФ в рамках контрактов с «Газпромом». Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал после встречи в Анкаре с коллегой из Турции Хаканом Фиданом, сообщает ТАСС .

Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты во время президентства Джо Байдена ввели санкции в отношении «Газпрома» и «Газпромбанка». Из-за них государства Центральной Европы оказались в трудной ситуации.

Сийярто отметил, что Венгрия просила у США сделать исключение для государства из таких санкций. В Вашингтоне с просьбой согласились.

Благодаря такому решению администрации президента США Дональда Трампа снабжение Венгрии ресурсами будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что госсекретарю США Марко Рубио удалось убедить правительство Венгрии продлить санкции ЕС в отношении России.