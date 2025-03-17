США убедили Венгрию в необходимости продления санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио все-таки убедил власти Венгрии в необходимости продления европейских санкций против России, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание Politico.

Ранее Венгрия помешала Евросоюзу принять резолюцию о помощи Украине, за которую проголосовали 26 государств. Также ЕС согласовал проект о ремилитаризации Европы на сумму 800 млрд евро, Венгрия проголосовала против этого.

По данным Politico, еще в начале года Рубио попросил главу венгерского МИД Петера Сийярто способствовать продлению экономических санкций Европы, направленных против РФ. К концу января в ЕС договорились о 6-месячном продлении рестрикций, однако Венгрия заявила о намерении наложить вето на такое решение.

Позже Рубио убедил Сийярто не блокировать санкционную политику Евросоюза, это позволило сохранить заморозку российских активов и торговые запреты, отмечается в сообщении.

При этом 15 марта стало известно, что США осудили антироссийские санкции Европы, об этом заявил сам Рубио.

В начале марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт необходимо завершать в кратчайшие сроки, так как от этого страдает экономика европейских стран. Он отметил, что еще три года войны Венгрия не переживет.