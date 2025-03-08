Орбан: в украинском конфликте время находится на стороне Москвы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением в национальной торгово-промышленной палате, где обсуждались вопросы экономического развития. По его мнению, российская сторона получает временное преимущество в украинском конфликте, и его пора завершать в кратчайшие сроки, сообщает ТАСС .

По мнению Орбана, украинский конфликт уже оказывает негативное влияние на европейскую экономику. В своем выступлении он подчеркнул уникальную позицию Венгрии, которая единственная среди европейских стран признает преимущество России во временном аспекте конфликта. При этом венгерская экономика уже понесла значительный урон — потери составили около 20 миллиардов евро с начала военных действий в соседнем государстве.

Экономический ущерб для всего европейского региона становится все более ощутимым, что вызывает серьезную обеспокоенность венгерского премьера и заставляет его призывать к немедленному прекращению конфликта.

Венгерский премьер-министр выразил острую обеспокоенность продолжающимся конфликтом на территории Украины. В телевизионном обращении он подчеркнул критическую важность достижения мирного соглашения, аргументируя это тем, что длительное военное противостояние может оказаться непосильным бременем для венгерской экономики.

«Венгрия не переживет еще трех лет войны», — заявил Орбан.

Премьер отметил, что приход к власти в США президента Дональда Трампа уже позитивно отражается на глобальной экономической обстановке. Немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров рассматриваются как приоритетные задачи для обеспечения национальных интересов Венгрии.