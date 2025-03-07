Венгрия помешала ЕС принять резолюцию по Украине

Евросоюз перенес на март 2025 года принятие заявления по поддержке Украины, сообщает газета "Известия" .

Издание ссылается на сообщение на сайте ЕС, где указано, что текст резолюции "был решительно поддержан 26 главами государств и правительств».

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсетях написал, что отказался от поддержки заявления по помощи Киеву.

Ранее ЕС согласовал проект о ремилитаризации Европы на сумму 800 млрд евро. При этом, Венгрия также проголосовала против принятия этого документа.