Венгрия помешала ЕС принять резолюцию по Украине
ЕС отложил принятие заявления по помощи Украине из-за позиции Венгрии
Евросоюз перенес на март 2025 года принятие заявления по поддержке Украины, сообщает газета "Известия".
Издание ссылается на сообщение на сайте ЕС, где указано, что текст резолюции "был решительно поддержан 26 главами государств и правительств».
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсетях написал, что отказался от поддержки заявления по помощи Киеву.
Ранее ЕС согласовал проект о ремилитаризации Европы на сумму 800 млрд евро. При этом, Венгрия также проголосовала против принятия этого документа.