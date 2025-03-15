Не время для санкций: в США осудили антироссийские ограничения

сегодня в 01:45

Рубио: США не поддерживают европейские санкции против России

США не поддерживают введение Европой новых санкций против России из-за стремлений мирному урегулированию украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости .

«Сейчас не время для этого, потому что необходимо привлечь обе стороны (Москву и Киев — Прим. ред.) к мирным переговорам», — заявил Рубио журналистам.

При этом политик не исключил ввода новых ограничений в дальнейшем и со стороны Вашингтона.

Рубио добавил, что США не могут влиять на политику Евросоюза, так как не входят в состав организации.

Ранее в Брюсселе анонсировали новый пакет мер против России, не указав деталей.