В ЕС рассказали правду о смягчении санкций против России

В Сети распространилась информация, что Евросоюз планирует смягчить санкции в отношении России, однако оказалось, что это ложные сообщения. На самом деле Брюссель занимается подготовкой новых ограничительных мер, которые планируют применить в отношении Москвы, пишет РИА Новости .

Какие именно сферы будет затрагивать новый пакет санкций Евросоюза, не уточняется. Представитель ЕС пояснил, что в настоящее время идет обсуждение относительно предстоящего ввода очередных ограничений.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на фоне предстоящих мирных переговоров по украинскому конфликту может быть поднят также вопрос относительно смягчения санкций, введенных Евросоюзом в отношении Москвы.

При этом политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков заявил, что не стоит питать иллюзию, что все введенные ограничительные меры в отношении России будут сняты в короткие сроки.