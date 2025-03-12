Рубио: санкции ЕС против России могут быть затронуты на переговорах

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможном включении темы смягчения санкционного режима Евросоюза в отношении России в повестку предстоящих мирных переговоров по украинскому конфликту, пишет ТАСС .

«Европейцы ввели ряд санкций против России. Я предполагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если мы к ним придем, она поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее», — заявил Рубио.

Госсекретарь США отметил, что, скорее всего, вопрос санкций в отношении России будет обсуждаться странами Евросоюза. Также с большой вероятностью будет поднята тема замороженных российских активов, так как их судьба до сих пор не решена.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон со своей стороны сделает все, что в его силах, чтобы на территории Украины установился мир.