Рубио: США сделают все возможное для урегулирования конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рад желанию Киева сесть за стол переговоров и сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании конфликта, если на это согласится и Россия, сообщает РИА Новости .

Рубио прокомментировал прошедшую встречу американской и украинской делегаций. По словам госсекретаря США, Вашингтон рад, что Киев согласился сесть за стол переговоров.

«Если Россия скажет „да“, это будут очень хорошие новости и мы начнем этот процесс, и сделаем все, что в наших силах, чтобы продвинуть его», — заявил Рубио.

Соединенные Штаты призвали РФ рассмотреть вопрос завершения боевых действий. Вашингтон ожидает реакции от Кремля. Рубио добавил, что переговоры — единственный способ завершения конфликта между Россией и Украиной.

Ранее США предложили России заключить с Украиной 30-дневное перемирие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сначала нужно получить точные данные о содержании переговоров, которые произошли в Саудовской Аравии.