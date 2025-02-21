Политолог Косоруков: быстрого снятия санкций ждать не стоит

Хотя обсуждение смягчения санкций возможно, ожидать быстрого их снятия не приходится, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Хотя обсуждение смягчения санкций возможно, ожидать быстрого их снятия не приходится. Процесс будет зависеть от динамики политических переговоров и реальных шагов, предпринимаемых сторонами для достижения устойчивого мира», – сказал Косоруков.

Он добавил, что заявление министра финансов США Скотта Бессента о возможном смягчении санкций против России заслуживает внимательного анализа. С одной стороны, это демонстрирует готовность Вашингтона к дипломатическому диалогу и поиску мирных решений. С другой стороны, история показывает, что процесс снятия санкций часто является сложным и длительным.

«Ранее, в январе 2023 года, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла о возможности ослабления санкционного давления на Россию при условии серьезных переговоров и вывода российских войск с территории Украины. Однако, несмотря на такие заявления, конкретных шагов по смягчению санкций предпринято не было», – напомнил политолог.

По мнению Косорукова, реалистичность сценария смягчения санкций во многом зависит от политической воли обеих сторон и конкретных действий на пути к урегулированию конфликта. Даже при достижении договоренностей процесс отмены санкций может занять месяцы или даже годы, учитывая необходимость согласования позиций различных политических сил и институтов.