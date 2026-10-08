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США и РФ обсуждают поставки газа в Европу по «Северным потокам»

Высокопоставленные представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к проекту газопроводов «Северный поток», по которому ранее газ поставлялся в Германию, сообщает Reuters .

Об этом агентству рассказали пять источников, знакомых с ситуацией.

В обсуждениях по газопроводу принимали участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник США, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. В последние недели Дмитриев и Кушнер встречались в Москве и Нью-Йорке.

Кушнер считает, что бизнес играет ключевую роль в восстановлении мира. Такая сделка позволила инвесторам из США получать прибыль от поставок энергоносителей в Европу после окончания российской спецоперации.

«Любые сделки должны будут согласовываться Россией с DFC (Американской корпорацией по финансированию международного развития) и министерством финансов США, а также приносить выгоду американским налогоплательщикам и компаниям», — отметил представитель Белого дома по вопросу «Северного потока».

По словам чиновника, в последнее время обсуждений по поводу газопровода «Северный поток» не велось.

На сегодняшний день еще неясно, насколько Штаты заинтересованы в возобновлении поставок российского газа в Германию, которая является крупнейшим потребителем энергии в ЕС. Американский чиновник уточнил, что с учетом препятствий заключение подобной сделки в среднесрочной перспективе маловероятно.

Ранее Дмитриев заявил о шансе на восстановление «Северного потока» с «АдГ».

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