Спрос на белокочанную капусту вырос в Подмосковье в январе 2026 года

В январе 2026 года в Подмосковье зафиксирован рост спроса на белокочанную капусту. По данным анализа розничных продаж, жители региона приобрели свыше 3 632 тонн этого овоща, что превышает показатели декабря на 1,15%.

Рост популярности капусты эксперты связывают с ее питательной ценностью, доступностью и универсальностью в кулинарии. Белокочанная капуста содержит витамины C, K, группы B, а также калий и кальций. Овощ отличается низкой стоимостью, длительным сроком хранения и широким спектром применения — от салатов до супов и гарниров.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что регион полностью обеспечивает себя капустой за счет местных производителей. В 2025 году с подмосковных полей собрано более 56 тысяч тонн урожая. Фермеры используют современные агротехнологии, что позволяет стабильно поставлять качественную продукцию на рынок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.