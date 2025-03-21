Сохранил на прежнем уровне: Банк России принял решение по ключевой ставке
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
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В пятницу в ходе заседания Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, сообщается на сайте регулятора.
В последний раз ключевая ставка в РФ менялась в октябре 2024 года — именно тогда она выросла с 19% до 21%. На заседаниях в декабре и феврале ЦБ не изменял ее.
Ключевая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики, проводимой Центробанком.
Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ следует ожидать к концу текущего года.