Сохранил на прежнем уровне: Банк России принял решение по ключевой ставке

В пятницу в ходе заседания Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, сообщается на сайте регулятора.

В последний раз ключевая ставка в РФ менялась в октябре 2024 года — именно тогда она выросла с 19% до 21%. На заседаниях в декабре и феврале ЦБ не изменял ее.

Ключевая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики, проводимой Центробанком.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ следует ожидать к концу текущего года.