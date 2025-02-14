Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне

На заседании в пятницу Центробанк России принял решение о сохранении ключевой ставки в 21%.

Последний раз ключевую ставку повышали осенью. В октябре она выросла с 19% до 21%. На заседании в декабре регулятор оставил ставку на прежнем уровне.

Ранее руководство Банка России поделилось мнением, что инфляция в стране ускорится. Она достигнет пика в апреле 2025 года. Однако там не уточнили, до какого размера инфляция может подняться.

Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Валерий Гартунг предложил ограничить право Центрального банка РФ «бесконтрольно поднимать» ключевую ставку. По его словам, из-за высокой ключевой ставки в стране подорожали кредитные ресурсы для обрабатывающей промышленности, ее объем начал падать.