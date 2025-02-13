В Госдуме предложили не разрешать ЦБ «бесконтрольно поднимать» ставку

«Если бы не гособоронзаказ, у нас был бы очень сильный спад в экономике», — сказал Гартунг.

По его словам, из-за высокой ключевой ставки в стране подорожали кредитные ресурсы для обрабатывающей промышленности, ее объем начал падать.

Депутат также подчеркнул, что Госдуме необходимо взять свою часть ответственности за происходящее в экономике страны и стремиться влиять на решения. Сегодня ГД назначает членов Совета директоров ЦБ, а они затем принимают любые решения.

14 февраля пройдет очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором рассмотрят вопрос о ключевой ставке. Сейчас она сохраняется на уровне 21%.