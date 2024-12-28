Центробанк: весной инфляция в России достигнет пика

сегодня в 16:40

Руководство Банка России ожидает, что инфляция в стране ускорится и достигнет своего пика в апреле следующего года, сообщается на сайте регулятора.

«Участники заключили, что из-за эффекта базы годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле», — говорится в резюме обсуждения декабрьского решения по ключевой ставке.

При этом в Центробанке не уточнили, до каких именно цифр разгонится инфляция в России.

В регуляторе добавили, что снизить текущие темпы инфляции удастся с помощью существенного ужесточения денежно-кредитных условий.

Ранее в Центробанке объяснили, как массовая раздача денег населению разгоняет инфляцию до немыслимых масштабов. В масштабах экономики логика с раздачей средств всем россиянам — нерабочая схема.