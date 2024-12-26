ЦБ объяснил, как массовая раздача денег населению разгоняет инфляцию

Банк России ответил на ряд вопросов жителей страны и объяснил, почему массовая раздача денег населению не спасет ситуацию, а только разгонит инфляцию еще сильнее. Ответ на соответствующий вопрос опубликован в Telegram-канале регулятора.

Специалисты ЦБ пояснили, что в масштабах экономики логика с раздачей средств всем жителям страны — нерабочая схема.

«Представьте, что государство напечатает и раздаст всем гражданам по 1000 рублей. Но ведь товаров в экономике в этот момент не прибавится. То есть предложение товаров останется прежним, а платежеспособный спрос на них одномоментно увеличится», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Тот факт, что количество товаров останется прежним, а платежеспособность населения увеличится, приведет к тому, что все станет стоить еще дороже. То есть люди смогут покупать те же самые продукты в привычном объеме, но за большую стоимость.

Таким образом, раздача средств россиянам не обогатит население, а только разгонит инфляцию до немыслимых масштабов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2024 году экономика страны выросла на 4%. В 2025 году перед компетентными специалистами стоит задача по замедлению инфляции.