ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

На заседании в пятницу ЦБ РФ принял решение о сохранении ключевой ставки 21%.

В предыдущий раз ключевую ставку повышали осенью. В октябре она выросла с 19% до 21%.

Ранее предполагалось, что ключевая ставка в 25%, скорее всего, будет принята на первом заседании регулятора в следующем году, которое пройдет 14 февраля.

Как отметил глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии, которая прошла 19 декабря, ряд экспертов считает, что ЦБ РФ мог эффективнее и раньше начать использовать инструменты, не связанные с увеличением ставки.

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов подчеркнул, что решение Банка России вряд ли может изменить экономическую ситуацию для россиян и повлиять на курс рубля.