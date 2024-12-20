Решение ЦБ по ключевой ставке не повлияет на россиян и курс рубля

В пятницу не ожидается значительного повышения ключевой ставки, поэтому решение ЦБ вряд ли может изменить экономическую ситуацию для россиян и повлиять на курс рубля, сообщил РИАМО аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

«Мы не ожидаем значительного повышения, поэтому существенно ситуация не изменится для россиян», — сказал он.

По его словам, чем дольше сохраняется жесткая денежно-кредитная политика, тем больше нагрузка на закредитованный бизнес, что в какой-то момент может привести к неплатежам и банкротствам.

«На цены в стране влияет соотношение спроса и предложения. Если люди начнут меньше тратить или вырастет предложение, то рост цен затормозится. Но впереди праздники и, скорее всего, спрос в декабре увеличится», — прокомментировал Ефанов.

Он считает, что решение ЦБ по ключевой ставке никак не повлияет на курс российского рубля, учитывая глобальную изолированность валютного и долгового рынков страны.