Путин прокомментировал ключевую ставку в 21%

Путин: ЦБ мог применять инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки

Российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии высказался о 21-процентной ключевой ставке, установленной Центробанком. По его словам, ряд экспертов считают, что регулятор мог эффективнее и раньше начать использовать инструменты, не связанные с увеличением ставки.

«Да, ЦБ начал это делать где-то летом, но, повторяю, вот эти эксперты считают, что это можно и нужно было делать раньше», — высказался российский лидер.

Путин также добавил, что доходы и зарплаты граждан России росли быстрее, чем выпуск товарной массы.

По мнению президента, рост экономки России в 2024 году может достигнуть 3,9-4%. Путин обратил внимание, что отечественный экономический сектор развивается вопреки всем негативным условиям. В целом, по мнению президента, ситуация в экономике стабильная и надежная.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы российских жителей и журналистов, в том числе из зарубежных изданий.