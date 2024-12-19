Путин озвучил прогноз о росте экономики России

Российский президент Владимир Путин заявил, что рост экономки РФ в 2024 году может достигнуть 3,9-4%. В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» глава государства заявил, что отечественная экономика растет вопреки всем негативным условиям.

Путин добавил, что рост российской экономики за два года составил около 8%. По его словам, в США за это время экономический сектор вырос на 5-6%, а в еврозоне — на 1%.

Владимир Путин добавил, что ситуация в экономике стабильная и надежная.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы российских жителей и журналистов, в том числе представителей иностранных СМИ.