SHOT: ЦБ РФ установит ключевую ставку в 25% в День святого Валентина

Ставка Центробанка РФ в 25%, скорее всего, будет принята на первом заседании регулятора в 2025 году, которое пройдет 14 февраля, сообщает SHOT .

Источник в Банке России рассказал, что в этом году вряд ли ставка достигнет указанного значения.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ по вопросу ключевой ставки проведут 20 декабря. Оно будет заключительным в текущем году.

Ранее эксперты допустили повышение ключевой ставки в стране до 25% на ближайшем заседании Центробанка. 23 из 30 опрошенных сказали, что ставка может подняться до 23%. Четверо экспертов ожидают повышения до 25%. Часть респондентов полагает, что ставка не изменится.