Эксперты допустили повышение ключевой ставки до 25%

ЦБ на заседании 20 декабря может принять решение о повышении ключевой ставки до 25% годовых, сообщает РБК .

Отмечается, что 23 из 30 опрошенных экспертов допускают повышение ставки до 23%, на 200 базисных пунктов. При этом четверо экспертов ожидают повышения до 25%. Часть экспертов полагает, что ставка не изменится.

По словам аналитиков, на необходимость повышения ключевой ставки в декабре указывают три фактора. Во-первых, инфляция выбивается из прогнозного диапазона ЦБ 8–8,5% по итогам года, преодолев уровень 9%. Во-вторых у людей остаются повышенные ожидания относительно уровня инфляции. В-третьих, волатильность на валютном рынке повышена.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Такое решение может оказать поддержку рублю. При этом повышение ключевой ставки влечет рост процентных ставок банков по вкладам и кредитам.