Центробанк повысил ключевую ставку до 21%

сегодня в 13:31

На совещании в пятницу в Центробанке приняли решение повысить ключевую ставку с 19% до 21%, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что повышение ключевой ставки в стране и дальше не исключено.

13 сентября совет директоров ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 19%. До этого ее поднимали в июле — с 16% до 18%.

Решение регулятора может оказать поддержку рублю. При этом повышение ключевой ставки влечет за собой рост процентных ставок банков по вкладам и кредитам.