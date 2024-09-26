В ЦБ не стали исключать дальнейшего повышения ключевой ставки
Ключевую ставку вновь могут повысить в октябре. Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, такая возможность не исключена, сообщает «Интерфакс».
Она напомнила, что в сентябре ключевая ставка была повышена до 19%. По словам главы ЦБ, дальнейшее ее повышение не исключено.
В частности, это может произойти уже в следующем месяце. Очередное заседание Банка России по вопросу ключевой ставки состоится 25 октября.
Ранее, 13 сентября, совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до 19%. До этого ее поднимали в июле — с 16 до 18%.