В ЦБ не стали исключать дальнейшего повышения ключевой ставки

Ключевую ставку вновь могут повысить в октябре. Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, такая возможность не исключена, сообщает « Интерфакс ».

Она напомнила, что в сентябре ключевая ставка была повышена до 19%. По словам главы ЦБ, дальнейшее ее повышение не исключено.

В частности, это может произойти уже в следующем месяце. Очередное заседание Банка России по вопросу ключевой ставки состоится 25 октября.

Ранее, 13 сентября, совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до 19%. До этого ее поднимали в июле — с 16 до 18%.