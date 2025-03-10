В России предсказали снижение ключевой ставки к концу года
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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2025 года, сообщает Газета.ru.
По его словам, на ближайшем заседании 21 марта, как и 25 апреля, сохранится ставка в 21%. Затем регулятор может смягчить текущий жесткий сигнал на нейтральный с оценкой целесообразности повышения.
«В базовом сценарии ЦБ начнет снижать ключевую ставку в конце года и к концу года ставка составит 20%. Основной цикл снижения ключевой ставки вероятно придется на 2026 год», — заявил эксперт.
Однако нельзя исключать и альтернативный сценарий с более ранним и резким снижением ставки до 13-18% к концу года. Это возможно, если будет прогресс в переговорах России и США или значительное замедление инфляции.
В середине февраля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% второй раз подряд. За 2024 год регулятор повышал ключевую ставку 3 раза, а в 2023 году — 5 раз.