В России предсказали снижение ключевой ставки к концу года

По его словам, на ближайшем заседании 21 марта, как и 25 апреля, сохранится ставка в 21%. Затем регулятор может смягчить текущий жесткий сигнал на нейтральный с оценкой целесообразности повышения.

«В базовом сценарии ЦБ начнет снижать ключевую ставку в конце года и к концу года ставка составит 20%. Основной цикл снижения ключевой ставки вероятно придется на 2026 год», — заявил эксперт.

Однако нельзя исключать и альтернативный сценарий с более ранним и резким снижением ставки до 13-18% к концу года. Это возможно, если будет прогресс в переговорах России и США или значительное замедление инфляции.

В середине февраля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% второй раз подряд. За 2024 год регулятор повышал ключевую ставку 3 раза, а в 2023 году — 5 раз.