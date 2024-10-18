Собянин сравнил трудяг из РФ и рабочих из Италии с их «сиестой и пивком»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, почему производительность труда в Италии, где у рабочих есть «сиеста и пивко», выше, чем в России, где трудягам приходится работать не покладая рук, сообщает РБК .

Собянин сравнил трудовое население Италии и РФ. Он отметил, что производительность труда в первой стране выше. При этом у итальянцев есть «сиеста, пивко, короткий рабочий день в пятницу», а трудягам из России приходится работать «с утра до вечера, в субботу, воскресенье».

Мэр Москвы уверен, что проблема заключается в концентрации населения — в Европе она выше, тогда как в России слишком мала. В качестве решения он предложил концентрировать население в крупных населенных пунктах.

Кроме того, Собянин назвал еще одну причину низкой производительности труда в РФ. По его словам, она связана с неэффективностью частных инвестиций, которые не окупаются из-за того, что концентрируются в малых населенных пунктах, где «три бабушки живет».

При этом он отметил, что о жителях сел и деревень надо заботиться, но серьезные инфраструктурные инвестиции нужно направить на населенные пункты первой и второй категории концентрации населения.

Ранее Собянин рассказал, что более 38,5 тыс. рабочих мест появилось в столице с начала текущего года. Это связано с введением в эксплуатацию 158 нежилых объектов.