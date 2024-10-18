Эксперт: строительство социальных объектов позитивно влияет на развитие города

Более 38,5 тыс. рабочих мест появилось в столице с начала текущего года. Это связано с введением в эксплуатацию 158 нежилых объектов общей площадью 3 млн кв. м, написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Часть новых инфраструктурных объектов появляется в Москве благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда.

«Это социальная, коммерческая и административно-деловая инфраструктура, которая создает рабочие места и комфортную жилую среду. Так, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор построил детский сад и две школы на 750 и 1200 мест в районе Щербинка. Занятия в них проводятся с 2 сентября. Благодаря вводу объектов создано 160 рабочих мест», — прокомментировал градоначальник.

Юлия Зубарик, генеральный директор архитектурного бюро «Мастер’c План» отметила, что стимулирование создания рабочих мест в Москве

Москва является флагманом в вопросах мероприятий, направленных на городское развитие.

«Инструментарий московских властей включает в себя как комплексные программы и механизмы, такие, как например, Комплексное развитие территорий (КРТ), так и адресные программы, как например, Программа стимулирования создания мест приложения труда. Данная Программа реализуется с 2019 года и направлена на привлечение застройщиков жилья к возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Таким образом, создание новых рабочих мест — одна из важнейших задач для девелоперов наравне с созданием нового качественного жилья и обеспечением нового населения всеми необходимыми социальными услугами», — объяснила она.

Также Зубарик уточнила, что решить задачи позволяет такой инструмент, как КРТ. Он согласуется с другими инструментами городского развития и при этом всегда предполагает создание новых рабочих мест.

«Так, например, в рамках КРТ „Южный Порт“ в разработке которого участвует архитектурно-градостроительное бюро „Мастер’c План“, будет сформирован центр общегородского значения с культурными учреждениями, деловым центром, уникальной многокилометровой набережной и высококачественной городской средой, что позволит создать в Москве несколько десятков тысяч новых рабочих мест», — прокомментировала эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве многофункционального комплекса на северо-западе столицы.

«Около станции Зорге Московского центрального кольца будет реализован масштабный инвестиционный проект. Девелопер возведет многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой площадью 75,2 тысячи квадратных метров. Для этого город предоставит инвестору три земельных участка общей площадью 3,04 гектара. Объект позволит создать дополнительные рабочие места с хорошей транспортной доступностью», — резюмировал вице-мэр.