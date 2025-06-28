Шохин: ключевую ставку могут уменьшить к концу 2025 года до 13-15%

Параметры уменьшения инфляции и охлаждения российской экономики делают вероятным снижения ключевой ставки к сентябрю до 18%, а к концу года до 13-15%. Об этом ТАСС рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он отметил, что простор для уменьшения ключевой ставки имеется. Показатели по инфляции этому способствуют. Есть признаки не просто охлаждения, а переохлаждения экономики в ряде отраслей.

Не факт, что ключевую ставку снизят в июле. Однако, если она уменьшится в сентябре, то не на 1%. Произойдет снижение, которое сможет оказать влияние на финансовую ситуацию в промышленности и иных областях.

«То есть, я думаю, что надо снижать до 18% уже — как минимум. И к концу года, я думаю, что она должна быть <...> 13-15%», — отметил Шохин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что ожидание уменьшения ключевой ставки Центробанком РФ очевидно. ГД планирует возвращаться к этому вопросу.