Психолог Можайской больницы объяснила влияние стресса на женское здоровье

Медицинский психолог Можайской больницы Елена Витязева рассказала, как хронический стресс и повышенный уровень кортизола влияют на репродуктивную систему и гормональный фон женщин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Стресс запускает в организме химические реакции: уровень гормона кортизола резко повышается, переводя тело в режим «бей или беги». Медицинский психолог Можайской больницы Елена Витязева объяснила, что при хроническом стрессе меняется работа различных систем организма, в том числе женской гормональной сферы.

«Постоянно высокий уровень кортизола напрямую бьет по женской репродуктивной системе, действуя как сигнал «опасность». В условиях угрозы выживания организм считает, что сейчас не время для продолжения рода, и начинает экономить ресурсы», — отметила специалист.

По словам психолога, кортизол подавляет работу яичников, блокирует овуляцию и снижает уровень эстрогена и прогестерона. Это может сопровождаться задержками или пропусками менструаций, болезненностью в груди, сухостью кожи и перепадами настроения.

Витязева также рассказала, что кортизол повышает уровень сахара в крови, провоцируя тягу к сладкому и мучному, набор веса, особенно в области талии, и повышение риска синдрома поликистозных яичников. Замедление работы щитовидной железы может вызывать постоянную зябкость и сонливость.

Специалист подчеркнула, что хронический стресс нельзя игнорировать: он влияет на самочувствие и фертильность. При снижении уровня кортизола гормональный фон постепенно восстанавливается. Забота об эмоциональном состоянии — важная часть профилактики гинекологических и эндокринных заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.