В Солнечногорской больнице родился 500-й ребенок с начала года

Сын Светланы Раднаевой Дмитрий стал пятисотым малышом, появившимся на свет в Солнечногорской больнице с начала года. Он родился 16 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Дмитрий стал первенцем в семье Светланы Раднаевой. Вес мальчика при рождении составил 3600 г, рост — 53 см. Роды прошли путем кесарева сечения, восстановление мамы идет хорошо.

«Эмоции непередаваемые, это ни с чем не сравнится, потому что это самый желанный ребенок. Всю беременность наблюдалась в женской консультации, наслышана о хороших врачах от знакомых, поэтому сомнений при выборе роддома не возникло, сюда еще вернусь», — поделилась Светлана.

Молодая мама отметила профессионализм врачей, комфорт одноместной послеродовой палаты и заботу персонала. По ее словам, это помогло наладить контакт с сыном и провести первые дни материнства без лишнего стресса. Юбилейный номер рождения стал для семьи особенным знаком.

Заведующая акушерским отделением Анна Самко сообщила, что число родов растет второй год подряд. К концу года больница стремится принять 700 малышей.

Роддом выбирают женщины из Клина, Волоколамска, Шаховской, Зеленограда и Москвы. Здесь есть бесплатные индивидуальные залы для партнерских родов, а родственники могут посещать мам и детей даже в бесплатных палатах. Больница поздравила семью Раднаевых с рождением первенца и поблагодарила за доверие.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.