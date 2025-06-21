Председатель Госдумы Володин призвал снижать ключевую ставку в РФ

Ожидание уменьшения ключевой ставки Центробанком РФ очевидно. Государственная дума планирует возвращаться к этому вопросу, написал в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что инфляция в стране уменьшается. В прогнозе по итогам года она должна составить 7%.

Володин сказал, что это посыл Центробанку по поводу ключевой ставки, которая все еще высокая. Пытаясь обосновать свои решения, ЦБ говорил о том, что инфляция увеличивается. Теперь же она уменьшается.

«Значит, с учетом других факторов, надо снижать ключевую ставку», — считает Володин.