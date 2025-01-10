Шмыгаль: Киев получил 3 млрд евро от замороженных российских активов

сегодня в 17:33

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ЕС передал Киеву 3 млрд евро от замороженных российских активов, сообщает РИА Новости .

Деньги поступили в госбюджет Украины. Шмыгаль отметил, что эти средства ЕС направил Киеву в качестве первого транша кредита в рамках инициативы ERA.

Выделенные Западом деньги обеспечены доходами от российских замороженных активов. По словам Шмыгаля, их потратят на приоритетные бюджетные расходы Украины.

Всего в рамках инициативы ERA Киев должен получить 50 млрд долларов (45 млрд евро). Из этих средств 20 млрд предоставит ЕС. Кредит, предоставленный Украине, будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских активов.

Информацию о перечислении первого транша Киеву подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Украина получит очередной пакет военной помощи на сумму 2 млрд долларов. Из этих средств около 500 млн долларов предоставят США.