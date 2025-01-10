Украина получит очередной пакет военной помощи

Запад направит на Украину военную помощь на два млрд долларов

Запад направит на Украину военную помощь на два млрд долларов по итогам заседания контактной группы помощи Киеву в формате «Рамштайн», сообщает ТАСС .

«У нас была очень хорошая встреча и очень хороший результат. Плюс $2 млрд дополнительных пакетов помощи для Украины», — приводит агентство слова Владимира Зеленского.

Из указанной суммы около 500 млн долларов предоставит США, заявил на заседании глава Пентагона Ллойд Остин.

Эти средства предназначены для обслуживания и вооружения истребителей F-16.

Остин также отметил преимущество России на фронте.