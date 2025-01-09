сегодня в 15:11

США выделяют Украине еще пакет помощи на 500 млн долларов

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки выделят еще один пакет военной помощи Украине, его объем составит 500 млн долларов, он направлен на снабжение истребителей F-16, сообщает ТАСС .

Остин рассказал об этом в рамках 25-го заседания группы стран Запада по координации поставок вооружений ВСУ. Мероприятие проходит на авиабазе Рамштайн в ФРГ.

«В него (пакет помощи — ред.) войдут зенитные ракеты, боеприпасы, ракеты „воздух-земля“ и другое оборудование для поддержки украинских F-16», — уточнил глава Пентагона.

Ранее американский министр обороны отметил, что ВС РФ имеют преимущество в конфликте с ВСУ. Сейчас Россия «задает тон» в противостоянии.