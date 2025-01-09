США выделяют Украине еще пакет помощи на 500 млн долларов
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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки выделят еще один пакет военной помощи Украине, его объем составит 500 млн долларов, он направлен на снабжение истребителей F-16, сообщает ТАСС.
Остин рассказал об этом в рамках 25-го заседания группы стран Запада по координации поставок вооружений ВСУ. Мероприятие проходит на авиабазе Рамштайн в ФРГ.
«В него (пакет помощи — ред.) войдут зенитные ракеты, боеприпасы, ракеты „воздух-земля“ и другое оборудование для поддержки украинских F-16», — уточнил глава Пентагона.
Ранее американский министр обороны отметил, что ВС РФ имеют преимущество в конфликте с ВСУ. Сейчас Россия «задает тон» в противостоянии.