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Глава Пентагона признал преимущество России в конфликте на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин в интервью агентству Bloomberg заявил, что Россия имеет преимущество в конфликте с Украиной. По его словам, РФ «задает тон» в этом противостоянии, сообщает ТАСС .

«У нее (России — ред.) действительно есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует», — заявил Ллойд.

9 января на авиабазе Рамштайн в Германии состоится заседание западных стран по вопросам координации поставок вооружений Киеву. В нем примет участие и глава Пентагона.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о последнем пакете помощи Украине. Сумма пакета помощи не уточняется.