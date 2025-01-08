Байден планирует объявить о финальном пакете военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о последнем пакете помощи Украине в четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации высокопоставленных военных источников, о крупном, финальном пакете военной помощи для Украины планируется объявить во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию.

Сумма пакета помощи не уточняется. Известно, что она не охватит все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 млрд долларов. Отмечается, что оружие в рамках пакета будет предоставляться из существующих запасов США.

Ранее американский президент Джо Байден объявил об отправке Украине около 2,5 млрд долларов. Соответствующее заявление выложено на официальном сайте Белого дома. 2,5 млрд долларов Украина получит в качестве помощи для сферы безопасности.