«Северсталь» сообщила о больших рисках из-за инициативы губернатора Филимонова

Пресс-служба сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» сообщила о серьезных рисках на фоне принятого губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым решения о запрете для мигрантов трудиться на стройках. Из-за этой инициативы под угрозой окажется возведение десятков архитектурных проектов, сообщает РБК .

Принятые меры, как считают в компании, могут привести к дискредитации госполитики инвестирования в проекты в регионах, которые развивают инновационные технологии. Инициатива местных властей приведет к возникновению трудностей в проведении инвестпрограммы «Северстали» на череповецкой промплощадке.

Помимо этого, не получится возвести комплекс по производству железорудных окатышей. Это может повлиять на реализацию федерального проекта «Чистый воздух».

Еще одно последствие, к которому приведет запрет на работу мигрантам на стройках, — появится вероятность разрыва договора с главным для «Северстали» поставщиком оборудования из Китая. Также не получится создать 327 высокотехнологичных рабочих мест.

Ранее суд в Москве на два месяца арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).