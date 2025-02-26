Суд в Москве арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева
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Басманный районный суд Москвы на 2 месяца арестовал заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Вологодский вице-губернатор обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Столичный суд избрал Денису Алексееву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток.
Замгубернатора Алексеев и глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров были задержаны 26 февраля по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей у лесопромышленного предприятия. При этом оба отрицают свою вину.