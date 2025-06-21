Сечин заявил, что США невыгодно снижать потолок цен на российскую нефть

Сечин: США будут против снижения потолка цен на российскую нефть

Евросоюз выдвинул предложение понизить потолок цен на российскую нефть, однако США вряд ли на это согласятся. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, для Вашингтона такой расклад будет невыгодным, пишет ТАСС .

Такое заявление Сечин сделал в рамках доклада «Одиссея мировой экономики: в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Цифры подтверждают это: по данным западных экспертов, с начала 2023 года Европа закупила российской нефти на более чем 20 млрд евро, став таким образом четвертым по объему покупателем. Очевидно, что США не согласятся на снижение референтных цен, продвигаемое европейцами, поскольку оно негативно повлияет на рентабельность нефтяного экспорта США», — считает глава «Роснефти».

Евросоюз на саммите G7 планировал выдвинуть предложение о понижении потолка цен на российскую нефть, которая поставляется морским путем. Позднее президент РФ Владимир Путин продлил действие российских ответных мер на введение потолка цен на нефть из страны до конца 2025 года.

Западные санкции против российской нефти начали действовать 5 декабря 2022 года. Тогда страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, а страны G7 установили потолок в 60 долларов за баррель, запретив перевозить и страховать более дорогие сорта «черного золота».