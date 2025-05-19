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Евросоюз задумался о снижении потолка цены на нефть из России

Евросоюз намерен призвать страны G7 снизить планку потолка цены на нефть из России, которую поставляют морским путем. Об этом сообщили европейские чиновники, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«ЕС предложит министрам финансов G7 на этой неделе снизить потолок цены на перевозимую по морю российскую нефть», — говорится в сообщении.

Предполагается, что Евросоюз хочет понизить планку с 60 долларов за баррель до 50 долларов за баррель нефти из России, перевозимой морским путем.

Западные санкции против российской нефти начали действовать 5 декабря 2022 года. Тогда страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, а страны G7 установили потолок в 60 долларов за баррель, запретив перевозить и страховать более дорогие сорта нефти.

Начиная с 2023 года, санкции стали распространяться и на нефтепродукты.