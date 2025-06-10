Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти до конца года

Действие российских ответных мер на введение потолка цен на нефть из РФ продлено президентом Владимиром Путиным до конца 2025 года. Указ об этом опубликован на портале нормативно-правовых актов, сообщает «Царьград» .

Согласно указу, экспорт российской нефти и нефтепродуктов будет по-прежнему запрещен по тем контрактам, в которых присутствует условие о соблюдении ценового потолка, установленного странами G7. Запрет будет действовать до конца этого года.

В конце мая глава Минфина США Скотт Бессент принял решение исключить пункт о ценовом потолке на российскую нефть из итогового коммюнике G7, составленного после встречи финансовых министров и глав центробанков в Банфе (Канада).

Ранее Financial Times писала о планах Еврокомиссии, поддержанных ключевыми европейскими странами, такими как Франция, Германия и Италия, по усилению санкционного давления на Россию посредством снижения потолка цен на нефть из РФ с текущих 60 долларов до 45 долларов за баррель.

Данные ограничения рассматриваются в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России. При этом отмечалось, что инициатива пока не нашла единогласной поддержки со стороны всех 27 стран-членов Евросоюза, а также государств «Большой семерки».

Сроки голосования в Европейском союзе по новым санкциям в отношении России остаются неизвестными.