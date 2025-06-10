Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти до конца года
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Действие российских ответных мер на введение потолка цен на нефть из РФ продлено президентом Владимиром Путиным до конца 2025 года. Указ об этом опубликован на портале нормативно-правовых актов, сообщает «Царьград».
Согласно указу, экспорт российской нефти и нефтепродуктов будет по-прежнему запрещен по тем контрактам, в которых присутствует условие о соблюдении ценового потолка, установленного странами G7. Запрет будет действовать до конца этого года.
В конце мая глава Минфина США Скотт Бессент принял решение исключить пункт о ценовом потолке на российскую нефть из итогового коммюнике G7, составленного после встречи финансовых министров и глав центробанков в Банфе (Канада).
Ранее Financial Times писала о планах Еврокомиссии, поддержанных ключевыми европейскими странами, такими как Франция, Германия и Италия, по усилению санкционного давления на Россию посредством снижения потолка цен на нефть из РФ с текущих 60 долларов до 45 долларов за баррель.
Данные ограничения рассматриваются в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России. При этом отмечалось, что инициатива пока не нашла единогласной поддержки со стороны всех 27 стран-членов Евросоюза, а также государств «Большой семерки».
Сроки голосования в Европейском союзе по новым санкциям в отношении России остаются неизвестными.