SCMP: китайские экспортеры жалуются на изъятие в РФ товаров, едущих в Европу

По данным South China Morning Post (SCMP), уже несколько месяцев сокращается объем перевозок по железнодорожному пути из Китая в Европу через Россию. Это произошло после ужесточения Москвой транзита товаров двойного назначения, сообщает РБК .

«Мы не решались отправлять товары с ноября», — рассказал генеральный менеджер транспортно-экспедиторской компании Air Sea Transport Эндрю Цзян.

Россия приняла решение запретить транзит товаров двойного назначения через свою территорию в октябре прошлого года. В список таких товаров попали в том числе генераторы и электродвигатели. Запрет действует до конца этого года.

Многие экспортеры из Китая узнали о новых правилах только спустя несколько недель. В это время были задержаны многие грузы.

Ранее сообщалось, что с 1 по 23 декабря Россия отгрузила на экспорт почти 2,5 млн тонн зерна. Это на 23,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.